РИАМО - 11 окт. В 2022 году на кладбище Новодевичьего монастыря в столице отреставрируют памятник на могиле писателя Ивана Лажечникова, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Недавно был согласован проект реставрации могилы русского писателя <…> Реставрация ждет все части памятника», - рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, после восстановления фундамента памятника специалисты приступят к промывке его поверхностей. Также они устранят сколы, трещины, элементы обработают составом, который защитит памятник от коррозии.

На месте захоронения Лажечникова установлена темно-серая каменная стела. На ней выгравирован позолоченный православный крест и надпись «Иванъ Ивановичъ Лажечниковъ. Скончался 26 Iюня 1869 г.». Захоронение писателя имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.