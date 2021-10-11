РИАМО - 11 окт. Приз «Директор года России – 2021» вручили руководителю подмосковной гимназии им. Е.М. Примакова Майе Майсурадзе. Первый государственный конкурс управленцев в системе школьного образования был организован министерством просвещения РФ, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Церемония награждения прошла в Кремлевском дворце в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню учителя.

«Завершились самые важные для каждого педагога профессиональные конкурсы, прошла не менее яркая и полная событий неделя учителя. Вся страна увидела ваш невероятный талант и профессионализм. И мы очень горды тем, что эти профессиональные конкурсы позволяют раскрыть ваши лучшие качества и показать всей стране, какие замечательные педагоги, воспитатели и директора учат наших детей», - сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В отборочном этапе конкурса «Директор года России – 2021» приняли участие свыше 700 руководителей со всей России. В финал вышли 30 участников. Он проходил в Подмосковье 6-8 октября.

Первым конкурсным испытанием стала «Формула успеха». На этом этапе нужно было в формате TED представить свои достижения. Следующий этап получил название «Стратегическое решение». На этом этапе конкурсанты должны были разработать вместе с управленческим составом своей школы в онлайн-формате проект/стартап на основе материалов, представленных в кейсе. По итогам этого этапа были определены 5 лучших директоров.

Победитель был определен в ходе последнего этапа. Он состоял из 2 частей: «Педагогический совет» и «Пресс-конференция». Финалисты подготовили и провели собрание с коллективом подмосковной школы, после этого ответили на вопросы интервьюеров.

«Для меня невероятная честь получить награду из рук Виктора Антоновича Садовничего, ректора МГУ, человека, который лично знал и много лет дружил с Евгением Максимовичем Примаковым, чье имя носит наша гимназия. Стать директором года России - огромная честь. Это признание результатов работы всей областной гимназии, это победа каждого учителя и ученика этой школы. И это показатель активного и стремительного роста региона - Московской области. В нашей стране образование - особая ценность. Учитель - олицетворение этой ценности, а руководитель школы - ее хранитель», — отметила Майсурадзе.