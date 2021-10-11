РИАМО - 11 окт. Диетолог центральной клинической больницы «РЖД-Медицина», гастроэнтеролог Наталья Стукова рассказала, что дефицит соли в рационе может негативно сказаться на самочувствии человека. Например, вызвать головные боли, сообщает «Вечерняя Москва».

У людей, которым не хватает соли, часто фиксируется головокружение, а сердце начинает работать с нарушениями. Соль участвует в обмене веществ на уровне клеток.

Кроме того, минералы соли контролируют баланс электролитов.

«Признаками нехватки соли в организме могут являться головная боль, головокружение, слабость, тошнота, нарушение работы сердца, нестабильная гемодинамика», — перечислила Стукова.