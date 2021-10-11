РИАМО - 11 окт. На севере столицы, в районе Западное Дегунино по адресу: Ангарская улица, дом 1, корпус 3, открылся после капитального ремонта центр госуслуг «Мои документы», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Специалисты обновили отделку помещения, установили современную мебель, увеличили высоту потолков в зоне ожидания и приема посетителей.

В ходе работ в здании также обновили системы отопления и вентиляции, отремонтировали кровлю, привели в порядок фасад.

Офис «Мои документы» работает с 8:00 до 20:00. Здесь предоставляют более 280 услуг. Кроме того, в центре можно сделать фото на документы, оплатить госпошлины и подключиться к бесплатному Wi-Fi.