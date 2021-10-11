РИАМО - 11 окт. За 9 месяцев 2021 года предприниматели арендовали у города по итогам спецторгов 259 нежилых помещений общей площадью 24,4 тыс. кв. м, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По итогам специальных торгов для субъектов малого и среднего бизнеса и самозанятых за 9 месяцев 2021 года предприниматели заключили с городом 259 договоров аренды нежилой недвижимости общей площадью 24,4 тыс. кв. м. Всего за время действия программы с 2017 года малый и средний бизнес арендовал у города на льготных условиях 1910 объектов общей площадью 226,5 тыс. кв. м», – отметил заммэра.

В Москве субъекты МСП и самозанятые граждане могут арендовать на специальных аукционах нежилые помещения для развития своего бизнеса. Начальная ставка торгов для подвальных помещений составляет одну тысячу рублей за один квадратный метр в год, а для надземной части зданий – 4,75 тыс. руб. за «квадрат». Срок аренды – до 10 лет. Участниками спецторгов могут быть только представители малого и среднего бизнеса, включенные в реестр субъектов МСП, опубликованный на сайте Федеральной налоговой службы. С января 2021 года в таких торгах могут принимать участие самозанятые граждане.

«Больше всего недвижимости в январе-сентябре 2021 года представители малого и среднего бизнеса, а также самозанятые граждане арендовали на юго-западе Москвы – 48 помещений, на юге – 45, и на востоке – 31», – сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.