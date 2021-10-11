РИАМО - 11 окт. Животные Московского зоопарка готовятся к зимней спячке, набирают вес, часть из них перевели в теплые помещения, сообщается на официальном сайте мэра города.

Для набора животным дают калорийные корма.

По словам директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, обезьяны уже находятся в теплых посещениях. Зебры, страусы и пеликаны переедут во внутренние павильоны ближе к заморозкам.

С наступлением холодов в зимнюю спячку погружаются еноты, тушканчики, сурки и другие обитатели зоопарка. Например, гималайский и бурый медведи уже стали меньше двигаться и перед спячкой переходят в энергосберегающий режим.

А вот белые медведи и панды будут бодрствовать всю зиму.