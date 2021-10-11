РИАМО - 11 окт. Зампред Центробанка Михаил Алексеев рассказал об утверждении эскизного проекта новой сторублевой купюры в России. Изготовить и выпустить в оборот ее планируют в 2022 году, сообщает газета «Известия».

«Нам потребуется приличное время — несколько месяцев, чтобы кредитные организации настроили свои счетно-сортировальные машины, устройства самообслуживания, попросту говоря, банкоматы под эту новую банкноту, поэтому они у нас будут в наличии, но мы их будем распределять сначала по кредитным организациям для тестирования этого оборудования», - объяснил Алексеев.

Таким образом россияне смогут увидеть обновленные 100 рублей только к концу 2022 года.

В течение нескольких лет в обращении будут использоваться и новые, и старые купюры.

«Так что не стоит ждать, что рынок будет мгновенно наводнен новой банкнотой и она сразу заменит нынешние 100 рублей», - отметил Алексеев.

У каждой банкноты будет свой уникальный серийный номер. Сторублевая купюра будет несколько отличаться по цвету от предшественницы, изобразить на ней планируют достопримечательности столицы. В их числе «Зарядье», Шуховская башня, здание МГУ и Красная площадь.

«В этом историческом месте много достопримечательностей: Исторический музей, памятник Минину и Пожарскому, храм Покрова, Кремлевская стена с разными башнями, другие объекты, так что нам было, из чего выбирать», — отметил зампред ЦБ.