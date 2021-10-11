РИАМО - 11 окт. В понедельник вечером столичные дороги могут быть загружены на 7 баллов из 10 возможных. Утром в понедельник пробки на дорогах оцениваются в 4 балла, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Затруднено движение на Рязанском проспекте, шоссе Энтузиастов и Волгоградском проспекте.

В обычном режиме едет транспорт по Мичуринскому проспекту и Ленинскому проспектам, а также по проспекту Маршала Жукова.

В вечернее время пробки в городе могут появиться в том числе из-за дорожных работ. Их планируют проводить на 31 и 53 км МКАД, проспекте Мира, Волоколамском, Пятницком, Дмитровском и Варшавском шоссе.