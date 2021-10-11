РИАМО - 11 окт. На портале «Моя новая семья» появилась новая онлайн-услуга для приемных родителей, они смогут записаться и начать подготовку в школе приемных родителей по удобному адресу, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сервис «Лист ожидания» поможет будущим замещающим родителям как можно скорее попасть на подготовку именно в ту школу приемных родителей, в которую они хотят», - рассказала заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Екатерина Бербер.

В настоящее время в столице действует более 30 школ, где обучают будущих приемных родителей. По итогам обучения они получают свидетельство о подготовке, которое необходимо для оформления документов на ребенка.

Если свободные места на обучение будут отсутствовать, будущие приемные родители могут оставить свои контактные данные благодаря новой услуге. Как только откроется запись в новую группу, с заявителями свяжутся и запишут на занятия.