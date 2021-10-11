РИАМО - 11 окт. По данным врачей Роспотребнадзора, средняя продолжительность течения коронавирусной инфекции составляет 11 дней. Однако есть пациенты, которым удается выздороветь за 1-2 дня, сообщает РИА Новости.
Она добавила, что в отдельных случаях симптомы осложнений могут оставаться с пациентом более 3 месяцев, а также более полугода.
По мнению младшего научного сотрудника клинического отдела института, врача-терапевта Дарьи Хавкиной, длительность зависит от того, когда и насколько правильно началось лечение, и как организм реагирует на болезнь.
Продолжительность болезни у вакцинированных значительно меньше, чем у тех, кто не сделал прививку.
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