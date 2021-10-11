РИАМО - 11 окт. По данным врачей Роспотребнадзора, средняя продолжительность течения коронавирусной инфекции составляет 11 дней. Однако есть пациенты, которым удается выздороветь за 1-2 дня, сообщает РИА Новости.

«У пациентов этот период может составлять от всего 1-2 дней до 21-28 и более. На поздних сроках, после 14-го дня, продолжающаяся симптоматика связана с развившимися осложнениями, длительность которых может быть разной», - сказала замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Она добавила, что в отдельных случаях симптомы осложнений могут оставаться с пациентом более 3 месяцев, а также более полугода.

По мнению младшего научного сотрудника клинического отдела института, врача-терапевта Дарьи Хавкиной, длительность зависит от того, когда и насколько правильно началось лечение, и как организм реагирует на болезнь.

Продолжительность болезни у вакцинированных значительно меньше, чем у тех, кто не сделал прививку.

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