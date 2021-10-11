РИАМО - 11 окт. Обучающая программа по развитию волонтерства «Первый шаг» действует более чем в 220 школах столицы с начала учебного года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

20 школ стали базовыми площадками по развитию добровольчества, которые координируют действия школ округа во время совместных мероприятий.

В обучающей программе участвуют школьники 7-18 лет, а также вожатые, педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы и руководители волонтерских отрядов. Сотрудники школ узнают, как создать волонтерский отряд и проводить тренинги и деловые игры. Кроме того, они получают инструкции по проведению добровольческих акций и интерактивных занятий «Добрые уроки».

Такие уроки пройдут в школах-участницах в ближайшее время. В рамках программы школьные команды будут получать баллы. Лучшие попадут на обучающий выезд следующим летом. Для участия в конкурсе надо подать заявку на официальном сайте «Доброволец Москвы» до 26 октября.

Около 19 тыс человек поучаствовали в проекте «Волонтеры Москвы»>>