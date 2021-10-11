РИАМО - 11 окт. В 2021 году на территориях 551 образовательного учреждения во всех округах столицы установили новые опоры освещения. Освещение подбирали с учетом особенностей и потребностей объекта, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Новое освещение сделали в 346 детских садах, 171 школе и 34 вузах, а также заведениях профессионального и допобразования. Всего было установлено свыше 4,2 тыс. опор освещения.

Возле детских садов разместили торшеры небольшой высоты – 4,5 метров, а для школьных стадионов выбрали прожекторы на складывающихся 8-метровых опорах, для их использования не требуется специальная техника.

На каждой опоре смонтированы современные энергоэффективные светильники. Они в несколько раз долговечнее, у них теплый белый свет, а также низкий уровень потребления электроэнергии, что разгружает электросети.

В общей сложности в Москве до конца года планируется установить свыше 25 тыс. опор освещения.

На сегодняшний день российская столица входит в пятерку самых освященных городов мира, таких как Токио, Лондон, Нью-Йорк и Париж. Количество осветительных приборов в Москве с 2011 года выросло в 1,6 раза.