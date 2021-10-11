РИАМО - 11 окт. В понедельник в Подмосковье и столице ожидается переменная облачность без осадков. В Москве максимальная температура составит плюс 10-12 градусов, в области – плюс 7-12 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Скорость западного ветра составит 2-7 м/с. Атмосферное давление достигнет 756 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит порядка 40%.

Кислородный режим в такую погоду благоприятен: рано утром содержание кислорода в воздухе намного выше нормы. Подобная погода комфортна для здоровых и неметеозависимых людей.

В то же время люди с заболеваниями сердца и сосудов, эндокринными нарушениями, тяжелыми бронхо-легочными нарушениями, люди, страдающие от длительных стрессовых нагрузок и переутомления, могут ощутить в такую погоду общее недомогание. Повышенный фон атмосферного давления негативно отразится на самочувствии метеозависимых.

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