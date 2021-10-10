РИАМО - 10 окт. В столице возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины, упавшей под колеса электробуса на остановке. Ведется расследование, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

ЧП произошло возле дома №1 на площади Киевского вокзала.

По информации следствия, погибшую ударил мужчина, с которым у нее возник конфликт. В результате этого она упала на проезжую часть и оказалась под электробусом, который двигался к остановке.

От полученных травм женщина скончалась, на месте работают следователи. Подозреваемый установлен, его доставят в подразделение СК для проведения следственных действий.

Мужчина ударом вытолкнул женщину под колеса электробуса. ВИДЕО>>