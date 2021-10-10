РИАМО - 10 окт. Вирус гепатита существует на Земле не менее 10 тыс. лет. К такому выводу пришли ученые, проследив его эволюцию, сообщает «МИР 24».

От гепатита каждый год погибает около миллиона человек, поэтому вирус остается серьезной проблемой здравоохранения.

Во время исследования ученые проанализировали образцы 137 древних евразийцев и коренных американцев, живших от 10, 5 тыс. до 400 лет назад. В результате выяснилось, что вирус уже был в Европе 10 тыс. лет назад. Еще до земледелия гепатит поражал охотников-собирателей.

Один из архаичных штаммов этого вируса эволюционировал в редкий генотип, получивший широкое распространение уже не так давно – во время пандемии ВИЧ.