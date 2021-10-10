РИАМО - 10 окт. Возле деревни Дешино в новой Москве автомобиль сбил пешехода. Пострадавшего эвакуировали в медучреждение столицы вертолетом Московского авиационного центра, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности столицы.

До места госпитализации пострадавшего сопровождала бригада медиков из Территориального центра медицины катастроф. Специалисты поддерживали и контролировали состояние пациента.

По предварительным данным, пешеход пересекал дорогу в отведенном для этого месте.

Ранее массовое ДТП произошло на Алтуфьевском шоссе. Там столкнулись три автомобиля.