РИАМО - 10 окт. По предварительным данным, причиной падения женщины под колеса электробуса на остановке у дома №1 на площади Киевского вокзала стал конфликт. В результате ЧП она умерла, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Предположительно, под заднее колесо едущего транспортного средства женщину вытолкнул находившийся на остановке мужчина, с которым у нее возник конфликт.

Мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов.

На месте продолжают работать специалисты, обстоятельства произошедшего устанавливаются.