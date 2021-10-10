РИАМО - 10 окт. Следствие установило причастность женщины, которую задержали ранее, к дополнительному эпизоду мошенничества. Она обманом выманила более 5,2 млн рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Злоумышленница познакомилась с пострадавшей в помещении госучреждения, представившись сотрудником управляющей организации. Мошенница втерлась в доверие и пообещала помочь с получением муниципальных двухкомнатной и 2 однокомнатных квартир.

Для осуществления действий злоумышленницы взяла с заявительницы деньги в сумме более 5,2 млн рублей. Средства она потратила по своему усмотрению, однако обязательства так и не выполнила, поскольку таких полномочий у нее не было.

Новое уголовное дело возбудили по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время 32-летняя злоумышленница отбывает наказание за аналогичные преступления по решению Тимирязевского районного суда.