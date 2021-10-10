РИАМО - 10 окт. Уголовное дело, возбужденное по факту жесткой посадки самолета L-410 в городе Мензелинск в Татарстане, по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина будет передано в центральный аппарат ведомства, сообщается на сайте СК РФ.

Падение произошло в районе 09:11 по московскому времени. На борту самолета находились 20 парашютистов и 2 члена экипажа. В результате авиакатастрофы погибли 16 человек, еще 6 пострадали.

Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

На месте работают следователи и криминалисты. Дальнейшее расследование будет проводиться следователями центрального аппарата ведомства.

Видео с места крушения легкого самолета в Татарстане>>