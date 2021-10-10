РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 окт. Волонтеры Георгиевского сестричества милосердия Подольска принесли святой воды больным ожогового и гнойного отделений, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

По субботам братья и сестры Георгиевского сестричества навещают пациентов областного ожогового отделения и отделения гнойной хирургии во второй городской больнице.

Так, 9 октября братья и сестры принесли больным святой воды, раздали духовную литературу - молитвословы, акафисты святым, жития святых, брошюры об исповеди и причастии.

Волонтеры побеседовали, приободрили, написали записочки обо всех болящих, их сродниках и близких для поминовения на литургии.