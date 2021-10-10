РИАМО - 10 окт. Житель Москвы Роман Ковалев, которого избила в столичном метро компания граждан Дагестана, рассказал, что идет на поправку.

«Спасибо всем и каждому лично за поддержку и теплые слова!!! Выздоровление идет полным ходом, нос собрали, отек с глаза сильно спал, что не может не радовать», - написал Ковалев на своей странице в Instagram.

Вечером 4 октября в вагоне поезда между станциями метро «Измайловская» и «Первомайская» Арбатско-Покровской линии 25-летнего Романа Ковалева жестоко избили приезжие, когда он заступился за девушку.

Молодого человека госпитализировали с различными травмами, а трех нападавших оперативно задержали. Они оказали сопротивление полицейским.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что пострадавшему в драке с хулиганами выделят помощь в размере 2 млн рублей.

«Начали наезжать на девушку, а я заступился»: что известно об избиении пассажира метро>>