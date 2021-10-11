РИАМО - 11 окт. В понедельник станут известны имена победителей ежегодной премии губернатора Московской области Андрея Воробьева «Мы рядом ради перемен». Их объявят на торжественной церемонии, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций региона.

Награду присуждают за социально значимые инициативы, которые направлены на позитивные перемены разного масштаба в регионе.

Мероприятие пройдет в двух форматах – онлайн и офлайн. Подключиться к торжественной церемонии можно будет с разных точек области. Всего их организуют около 50. Также трансляция пройдет в прямом эфире.

В этом году вручат 500 премий. Призовой фонд составляет 80 млн рублей. А 10 участников, которые представят самые интересные идеи, получат премию в рамках спецноминации «Перемены Подмосковья». На участие в конкурсе было принято более 6,6 тыс. заявок.

Премия присуждается в Подмосковье с 2013 года. За это время было принято более 250 тыс. заявок, а лауреатами стали 12,5 тыс. жителей Московской области.