РИАМО - 10 окт. Сотрудники комитета по конкурентной политике региона приняли участие семинаре, где обсуждался Национальный план развития конкуренции на 2021-2025 годы. Он прошел 7 октября в Доме правительства Московской области в формате видеоконференцсвязи, сообщает пресс-служба комитета.

В ходе встречи рассматривались вопросы об участии органов местного самоуправления Московской области в реализации нацплана и повышении эффективности мероприятий, направленных на развитие конкуренции в регионе.

К семинару подключились заместители руководителей всех муниципальных образований Подмосковья, а также сотрудники профильных структурных подразделений администраций округов. Им озвучили приоритетные задачи Национального плана развития конкуренции на 2021-2025 годы, а также основные направления его реализации.

Проанализированы результаты оценки предпринимателями условий ведения бизнеса на территории Московской области, а также актуальные вопросы по исполнению Федерального закона от 27.12.2019 №485-ФЗ «О внесении в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции».

Отдельно обсудили успешные муниципальные практики, подходящие для обмена опытом. Информацию о них регулярно размещают на интерактивной платформе ФАС России в разделе «Национальный план развития конкуренции», а также на других ресурсах.

При этом в «Белой книге» проконкурентных региональных практик за 2020 год ФАС России отмечена муниципальная практика Одинцовского городского округа «Внедрение электронного цифрового муниципального реестра объектов потребительского рынка и услуг, расположенных на территории Одинцовского городского округа».

Кроме того, одной из тем беседы стало создание рейтинга муниципалитетов региона, где будут отражены результаты их деятельности в области развития конкуренции. В его основу войдут показатели, характеризующие уровень удовлетворенности предпринимателей условиями ведения бизнеса и то, насколько потребители довольны качеством жизни.

По итогам мероприятия были приняты решения по активизации и повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований региона по содействию развитию конкуренции, что в свою очередь улучшает состояние условий ведения бизнеса в Подмосковье.

Работу по содействию развитию конкуренции в области планируется продолжать.