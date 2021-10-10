РИАМО - 10 окт. Телефон столичной службы помощи бездомным интегрировали с номером 112 в марте 2021 года. С тех пор свыше 4,3 тыс. вызовов о бездомных, которым нужна помощь, было передано системой-112 в Центр социальной адаптации, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Благодаря нововведению сообщать о сложной жизненной ситуации или о бездомных и нуждающихся людях стало проще, достаточно позвонить по короткому номеру 112.

Данные передадут в диспетчерскую «Социального патруля», которая отрабатывает каждый поступивший звонок и решает проблему в зависимости от ситуации.

Бездомным помогают мобильные бригады, а в Центре социальной адаптации имени Глинки предоставляют ночлег, медицинскую помощь, одежду и питание. Также специалисты помогают людям без дома восстановить документы и найти работу.

Для того, чтобы сообщить о нуждающемся, нужно позвонить по телефонам: 112; 8 (499) 357-01-80 и 8 (495) 720-15-08

Столичная система-112 взаимодействует с 226 диспетчерскими службами и организациями города и с аналогичными системами Московской и Калужской областей.