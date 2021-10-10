РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 окт. Подольские спортсмены взяли золотую и серебряные медали на соревнованиях по лыжероллерам в Москве, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В парке 850-летия Москвы 9 октября на традиционных соревнованиях по лыжероллерам свободным стилем приняли участие воспитанники подольской спортшколы олимпийского резерва по лыжным гонкам.

Подольские спортсмены Вячеслав Мамичев и Ирина Головатюк заняли I и II места среди спортсменов старшей возрастной группы.