РИАМО - 11 окт. Нежилые помещения общей площадью 968 квадратных метров, расположенные в доме пять на Никитском бульваре, выставлены на продажу. За коммерческие площади в старинном здании с видом на Кремль предприниматели смогут побороться на открытом электронном аукционе. Заявочная кампания продлится до 18 ноября. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Город регулярно предлагает инвесторам помещения для организации и развития бизнеса практически во всех районах столицы. Они имеют различный метраж, конфигурацию и назначение. С начала 2021 года по итогам городских торгов заключено уже 393 договора купли-продажи нежилой недвижимости общей площадью 58,2 тыс. кв. м на общую сумму 5,2 млрд руб. Еще одним лотом на продажу стали нежилые помещения на Никитском бульваре, дом 5. Начальная цена крупного лота – 147,8 млн руб. Торги пройдут 29 ноября 2021 года», - рассказал Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что с начала года по итогам городских торгов в Центральном административном округе заключено 65 договоров купли-продажи нежилой недвижимости общей площадью 9,8 тыс. кв. м на общую сумму 1,3 млрд. руб.

«Объект на Никитском бульваре, выставляемый на торги, расположен в историческом центре, на Бульварном кольце. Рядом – старый и Новый Арбат, а до Кутафьей башни Московского Кремля не более 10 минут пешком. Предлагаемые единым лотом помещения находятся в подвале, а также на 2–5 этажах кирпичного дома 1912 года постройки. Будущий владелец сможет организовать здесь современное офисное пространство», - руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.