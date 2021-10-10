РИАМО - 10 окт. «Известия» опубликовали записи с камер из VIP-зала аэропорта в Сочи. На видео в здание аэропорта входит Ксения Собчак. Как утверждается, это произошло после смертельной аварии на трассе Адлер — Альпика-Сервис. Телеведущая передвигается самостоятельно.

Очевидцы отметили, что у Собчак не видно травм и повреждений.

Ранее сама телеведущая написала в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» о том, что получила сотрясение головного мозга и многочисленные травмы. Собчак также упоминает, что потеряла сознание после столкновения.

Смертельная авария произошла по дороге на Красную поляну 9 октября. Лоб в лоб на трассе столкнулись Mercedes и Volkswagen. В одной из машин находилась Собчак. Две пассажирки второго автомобиля погибли.