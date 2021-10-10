РИАМО - 10 окт. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией Талдомского городского округа объявлен аукцион в электронной форме по аренде земельного участка в Талдоме для обустройства рынков ярмарок или базаров, сообщает пресс-служба комитета.

Земля находится на пересечении Рабочего проезда и Советской улицы, которая является выездной в город.

Площадь участка составляет 2407 кв. м. Недалеко от него находится остановка «Хлебокомбинат», что делает площадку доступной для большого количества покупателей.

Начальная цена арендной платы за год составляет 390 684,98 руб. Заявки на участие в аукционе принимаются до 9 ноября на электронной торговой площадке РТС-тендер: www.rts-tender.ru (№ процедуры 73025). Аукцион проведут 12 ноября 2021 года, победитель сможет арендовать землю на 13 лет и 2 месяца.

Более детально ознакомиться с информацией об имуществе и земельных участках, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на портале ЕАСУЗ.