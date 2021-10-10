РИАМО - 10 окт. Комитет по конкурентной политике Подмосковья, ГКУ «Региональный центр торгов» и Центр поддержки предпринимательства АНО «АИР МО» провели обучение для представителей центров «Мой бизнес» по работе с порталом единой автоматизированной системы управления закупками регионе, сообщает пресс-служба комитета.

На портале ЕАСУЗ размещается вся информация о торгах, которые проводятся на территории Подмосковья. На семинаре представителям офисов рассказали о функционале портала, уделив отдельное внимание разделу «Торги».

Этот раздел включает 5 вкладок, в которых можно найти подробную информацию об объектах, которые можно арендовать или купить в Подмосковье. Также там можно подать запрос на осмотр и воспользоваться рядом других опций.

Кроме того, в разделе отражены данные о лотах, выставленных на торги.

У портала существует мобильная версия, благодаря которой пользователь может мониторить торги в любое удобное время.

Портал ЕАСУЗ – это современная, удобная в использовании и информационно наполненная платформа для закупок и торгов в регионе.