РИАМО - 10 окт. Торжественное открытие мемориальной доски режиссеру театра и кино Анатолию Эфросу прошло в воскресенье в Москве, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

Памятная доска появилась по адресу: улица 1-я Тверская-Ямская, дом 11, где он жил.

«Имя Анатолия Васильевича стало неотъемлемой частью истории российского театрального искусства, наряду со Станиславским, Вахтанговым, Мейерхольдом, Таировым. Помимо театральной режиссуры Анатолий Эфрос также известен как кинорежиссер», - рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

В церемонии открытия приняли участие представители столичных органов власти, родственники, коллеги и другие гости.

Эфрос умер в Москве в 1987 году. Работал в Центральном детском театре, «Ленкоме», Театре на Малой Боронной, в 1984 году он был назначен главным режиссером Театра на Таганке.