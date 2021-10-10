РИАМО - 10 окт. Гражданин Грузии 1971 года рождения, сбежавший от полиции в аэропорту Внуково, задержан сотрудниками полиции и депортирован из России, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.

30 сентября ранее судимого иностранца доставили в аэропорт Внуково для депортации, но он сбежал. В этом ему помог сообщник, который на территории авиагавани, находясь за рулем автомобиля, сбил сотрудника полиции и протащил его на машине. После этого злоумышленник скрылся.

Сбежавшего удалось найти и задержать сотрудниками ЛО МВД России в аэропорту Внуково в результате оперативно-разыскных мероприятий.

После всех необходимых процедур его повторно доставили в аэропорт и депортировали.