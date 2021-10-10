РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 окт. Депутат Подольска Алексей Стулов окажет материальную помощь жителю на ремонт квартиры, которую залило после ремонта кровли, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат.

К Стулову во время приема обратился житель Подольска, который пожаловался на залив его квартиры после ремонта кровли в доме.

«Так случилось, что не удалось установить прямую ответственность исполнителей по данному факту. В этой связи было принято решение об оказании материальной помощи обратившемуся для компенсации затрат на устранение последствий некачественного ремонта», - написал Стулов.