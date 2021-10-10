РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 окт. В воскресенье в городском округе Мытищи состоялся Осенний легкоатлетический кросс, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

Мероприятие прошло в Мытищинском лесопарке в рамках фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Участников попривествовали начальник управления по физической культуре и спорту муниципалитета Юлия Бакурова и председатель комиссии по физкультуре и спорту Анатолий Микитюк.

«Уже традиционно мы проводим осенью соревнования. Сегодня погода замечательная, более 400 участников зарегистрировались на кросс. Спортсмены из управления по спорту вчера пробежали, проверили готовность трассы. Для победителей у нас подготовлены призы - сувениры, медали, кубки», - сказала Бакурова.

Изначально кросс планировали провести 25 сентября, но мероприятие было перенесено на 10 октября в связи с погодными условиями. Спортсменов наградили по результатам соревнования в различных возрастных категориях.