РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 окт. Глава Подольска Николай Пестов поздравил тружеников сельского хозяйства с профессиональным праздником и пожелал им новых успехов.

В воскресенье профессиональный праздник отмечают работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Общая площадь сельскохозяйственных угодий на территории Подольска превышает 7 220 га, из них под выращивание многолетних трав отведено 5 828 га. За последние 5 лет в оборот введено 500 га пашни.

«В день профессионального праздника желаю труженикам и ветеранам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности округа благополучия, крепкого здоровья, новых успехов в делах, оптимизма и позитивных событий», - написал Пестов на своей странице в соцсети Instagram.

Молочное животноводство в округе развивает ООО «Ферма Козино» – здесь насчитывается 939 голов крупного рогатого скота, почти половина – это поголовье дойного стада.

Выращивание кормовых трав – сфера деятельности ООО «Агрофирма Федюково», ООО «Агроферма», ООО «АПК Никулино». Основной объем произведенной продукции сельхозпредприятий направляется на дальнейшую промышленную переработку, в том числе на подольские предприятия.