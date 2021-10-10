РИАМО - 10 окт. Спектакль «Садко» отменили в воскресенье в Большом театре Москвы, где накануне погиб 37-летний артист, сообщается в Instagram-аккаунте культурного учреждения.

Спектакль должен был состояться в 19 часов. Возврат стоимости билетов, купленных по карте, осуществится автоматически в течение 10 рабочих дней.

Деньги за билеты, купленные за наличные, можно будет вернуть в кассах театра в течение 10 рабочих дней.

Вечером 9 декабря в Большом театре во время оперы «Садко» на актеров упала декорация. В результате инцидента погиб 37-летний актер Евгений Кулеш.

Видео момента падения декорации в Большом театре>>