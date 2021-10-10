РИАМО - 10 окт. Ксения Собчак получила сотрясение головного мозга и многочисленные травмы в результате ДТП в Сочи. Об этом сообщила сама телеведущая в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Этот пост пишу лично я. Сейчас я дома, только оклемалась, у меня сотрясение мозга и многочисленные травмы. Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди, будем связываться с родными. Я никуда не лечу и не еду», - пишет Собчак.

Она уточнила, что, действительно, в момент ДТП она находилась в машине. Также она рассказала, что по дороге не торопила водителя.

«Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в зуме и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда. У меня сотрясение мозга. У ассистентки тоже. Ехала с командой, после столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину», - рассказала Собчак.

Телеведущая сообщила, что ей предлагали лечь в больницу, но она приняла решение лететь домой к сыну. В воскресенье она прошла обследование.

«Мы уехали на другой машине, но предварительно мой директор Кирилл вызвал скорую и сходил посмотреть можем ли мы помочь другой машине. Ими уже занимались люди. Пост в Instagram с утра вышел с отложки, его забыли снять», - добавила Сочбак.

9 октября по дороге на Красную поляну произошло лобовое столкновение Mercedes и Volkswagen. В одной из машин находилась Собчак. Погибли две пассажирки автомобиля Volkswagen.