РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 окт. Свыше 300 человек приняли участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне в Подольске, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске 6 октября с 10:40 и до 12:00 была проведена комплексная проверка готовности муниципальной автоматизированной системы центрального оповещения с включением сирен, а также проверка перехвата сигналов на радио и телевидении и замена их на сигналы оповещения населения.

В ходе практической отработки действий при возникновении ЧС на трансформаторной подстанции котельной в микрорайоне Кузнечики (Флотский проезд, 4) было задействовано Подольское звено МОСЧС, в том числе МУП «Водоканал», МУП «Подольская теплосеть» и другие организации и ведомства.

Также были организованы и проведены практические занятия по развертыванию пункта выдачи средств индивидуальной защиты на АО «ЗиО-Подольск», по развертыванию постов радиационного химического наблюдения на предприятиях АО ОКБ «Гидропресс», АО «ЦНИИТОЧМАШ» и МУП «Водоканал», а также по развертыванию пункта питания на МУП «Подольский комбинат питания и оптово-розничной торговли».

Всего к тренировке была привлечена 21 организация общей численностью 315 человек и 18 единиц техники. Все задачи, поставленные при проведении штабной тренировки, были выполнены в полном объеме.