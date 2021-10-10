РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 окт. Подольский спортсмен стал чемпионом Московской области по универсальному бою среди мужчин, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Спортсмен Ассоциации спортсменов и спортивных клубов микрорайона Кузнечики Подольска Сергей Цывленков стал чемпионом Московской области по универсальному бою среди мужчин в весовой категории 80 кг. Он выполнил норматив кандидата в мастера спорта России.

Спортсмена поздравили с достойным результатом и пожелали побед на чемпионате Центрального Федерального округа.