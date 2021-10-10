РИАМО - 10 окт. Число погибших в ДТП в Сочи с участием телеведущей Ксении Собчак увеличилось до двух человек. Вторая пострадавшая в дорожной аварии скончалась в больнице, сообщает РЕН ТВ.

Авария произошла 9 октября в Сочи. Как сообщалось, по дороге на Красную поляну произошло лобовое столкновение Mercedes и Volkswagen. В одной из машин находилась Собчак. Сначала было известно об одной погибшей девушке-пассажирке Volkswagen. Теперь сообщается, что умерла вторая пострадавшая.

По предварительной информации, Mercedes при обгоне выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с Volkswagen.

Менеджер Собчак Кирилл Суханов не стал комментировать журналистам РЕН ТВ информацию о ДТП.