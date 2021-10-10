РИАМО - 10 окт. На 263 зданиях на Садовом кольце в Москве появилась уникальная подсветка из белого и золотого цветов, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Концепцию архитектурно-художественного освещения одной из главных магистралей столицы «Золотое кольцо» реализуют уже 8 лет.

В темное время суток нижняя часть строений залита привычным белым светом, а верхние этажи — золотым. Для того, чтобы добиться такого эффекта специалисты устанавливают специальные фильтры.

Архитектурно-художественная подсветка подчеркивает уникальные особенности каждого здания, при этом благодаря ей создан единый световой образ исторических построек.