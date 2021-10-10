РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 окт. Пожарные подмосковного Подольска ликвидировали возгорание в хозяйственной постройке на улице Правды, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

В воскресенье в 4:27 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в городском округе Подольск, улица Правды.

Огнеборцы ликвидировали последствия пожара в 7:37. Пострадавших нет. Привлекаемые силы и средства: 4 единицы техники, 16 человек.