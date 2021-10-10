РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 окт. XX Цветаевский костер торжественно зажгли на Певческом поле в поселке Дубровицы Подольска к 129-летию со дня рождения великой русской поэтессы Марины Цветаевой, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Традиция Цветаевских костров зародилась в Тарусе, где Цветаева проживала вместе со своей семьей. Поэтесса родилась 8 октября 1892 года, поэтому в ближайшие к этой дате выходные проводят памятные мероприятия. Традиционно данную эстафету подхватил Подольск. В воскресенье на Певческом поле в поселке Дубровицы зажгли 20-й костер обожженной палочкой из тарусского костра.

«Эта традиция, начатая 20 лет назад президентом городского отделения Международного Пушкинского общества Галиной Сеничевой, настолько прижилась на подольской земле, настолько стала неотъемлемой частью культуры городского округа, что без Цветаевского костра невозможно представить наш округ. С именем Цветаевой для меня связаны и романтические воспоминания юности, и молодости, а в более зрелые годы эта философская поэзия учит человеческим добрым качествам», - сказал председатель комитета по культуре и туризму администрации округа Борис Денисов.

Традиционно право зажечь костер от привезенной из Тарусы палочки досталось Сеничевой. К юбилейному костру подготовили особенную программу, в рамках которой артисты Подольского драматического театра «PDK Drama» показали зарисовку на произведения великой поэтессы.