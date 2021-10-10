РИАМО - 10 окт. Вторник станет последним днем бабьего лета в Москве и области. Уже в среду погоду в регионе определят североатлантический и балканский циклоны, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Затянувшийся период старого бабьего лета, которое сегодня вышло на пик, когда столбики термометров штурмуют сентябрьские значения (некоторые метеостанции показывают +15), продлится до вторника включительно», - написал Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

В начале недели над городом начнут собираться облака.

«В дневные часы воздух еще сумеет прогреваться до плюс 9-14, а дальше ситуация в атмосфере станет меняться», - отметил Тишковец.

В среду небо затянет несколькими слоями облаков, начнутся мелкие дожди, а колебания температуры в течение суток сократятся. Ночью показатели зафиксируются в районе плюс 4-6 градусов, днем воздух прогреется не более чем до 10 градусов тепла.

«Показания барометров при этом вернутся к нормальным значениям, воздух очистится от примесей и уровень загрязнения атмосферы уменьшится, благодаря чему метеозависимые станут чувствовать себя лучше», - объяснил синоптик.

В последующие дни на Москву и область обрушатся проливные дожди. Только за четверг и пятницу может выпасть до 20 мм осадков. Это почти треть месячной нормы.

Погода во второй половине октября будет характерной для этого месяца, не ожидается всплесков тепла или холода. Так, ночью температура воздуха будет колебаться от минус 2 до плюс 3, днем – от 4 до 9 градусов тепла.

«Что же касается осадков, то их общее количество увеличится до 120% от положенного, тем самым будет частично нивелирован образовавшийся дефицит небесной влаги», - уточнил Тишковец.

С 19 по 21 октября возможно выпадение первого мокрого снега, но он будет таять еще в воздухе.