РИАМО - 10 окт. В Москве уже в течение месяца пассажирам не нужно оплачивать пересадки на наземном транспорте. За это время гости и жители города совершили более 2 млн бесплатных пересадок, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Право на бесплатный переход действует в течение 90 минут с начала первой поездки. Количество пересадок в этот период неограниченно. Оплатить первую поездку можно картой «Тройка», привязанной к приложению «Метро Москвы».

Нововведение положительно оценили 96% пользователей портала «Активный гражданин».

«Пассажиры, которые совершают пересадки регулярно, могут сэкономить порядка 11 тысяч рублей в год. Теперь можно строить самый удобный маршрут, не задумываясь о дополнительной стоимости поездки», - рассказал заммэра Москвы, руководитель городского Дептранса Максим Ликсутов.

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