РИАМО - 10 окт. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Клин объявлен аукцион в электронной форме по аренде земельного участка под склады в Клину площадью 10 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Участок расположен на улице Ильинская Слободка. Начальный размер ежегодной арендной платы - 706 300 руб. С победителем аукциона будет заключен договор аренды сроком на 13 лет и 2 месяца.

Участок расположен вблизи железнодорожной и автомобильной станций «Клин», имеет отдельный подъезд и удобную конфигурацию.

Заявки на аукцион принимаются до 16 ноября на Электронной торговой площадке РТС-тендер www.rts-tender.ru (№ процедуры 63210). Аукцион пройдет 19 ноября.

Более детально ознакомиться с информацией об имуществе и земельных участках, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на портале ЕАСУЗ.