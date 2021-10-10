РИАМО - 10 окт. В число лучших практик по содействию развитию конкуренции, опубликованных ФАС России в «Белой книге» проконкурентных региональных практик 2021, вошли 4 практики Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

В раздел «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата» включена практика комитета по конкурентной политике региона «Действия по развитию цифровых технологий в сфере торгов на право аренды земельных участков и перевод в 2020 году части аукционов на право пользования земельными участками для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства (ЛПХ) в электронную форму».

В раздел «Лучшие практики реализации Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ» вошла практика комитета по ценам и тарифам Московской области «Результаты реализации государственной программы Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2018-2024 годы. А также практика ГКУ Московской области «Результаты реализации постановления правительства Московской области от 20.07.2017 № 610/24 «О подсистеме Портал исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области и внесении изменений в постановление правительства Московской области».

В разделе «Меры по развитию конкуренции на товарных рынках. Рынок услуг торговли» впервые на федеральном уровне отмечена муниципальная практика «Результаты внедрения электронного цифрового муниципального реестра объектов потребительского рынка и услуг, расположенных на территории Одинцовского городского округа. Открытая информация об объектах потребительского рынка в on-line режиме».

Лучшие практики по содействию развитию конкуренции ежегодно публикуются ФАС России для обмена опытом и тиражирования в субъектах Российской Федерации, повышения эффективности действий центральных органов власти и органов местного самоуправления, направленных на развитие конкуренции.