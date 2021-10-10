РИАМО - 10 окт. Лобовое столкновение автомобилей Mercedes и Volkswagen произошло по дороге на Красную Поляну в Сочи. В салоне первого авто находилась телеведущая Ксения Собчак, сообщает РЕН ТВ.

При этом пассажирка Volkswagen погибла. Также были госпитализированы ее подруга и водитель машины.

Собчак после аварии села в такси и отправилась в аэропорт. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Менеджер Собчак не стал комментировать случившееся.