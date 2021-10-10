РИАМО - 10 окт. Сотрудники правоохранительных органов задержали 42-летнего жителя Подмосковья, подозреваемого в кражах велосипедов и мотоциклов, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.

Известно, что подозреваемый похищал велосипеды и мотоциклы, которые находились без присмотра. Так, злоумышленник в разное время суток похитил с неорганизованных автостоянок 2 мотоцикла. А еще, повредив противоугонные тросы, похитил 4 велосипеда в 5 микрорайоне и на улице Юности Зеленограда.

Похищенное злоумышленник сбывал, а деньги тратил по своему усмотрению. Общий материальный ущерб составил около 250 тыс. рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан в Подмосковье. Похищенное частично изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело.