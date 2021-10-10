РИАМО - 10 окт. Главным тренером московского футбольного клуба «Локомотив» станет специалист из Германии Маркус Гисдоль. С ним достигнута договоренность, сообщает «Вечерняя Москва».

Немецкий специалист Гисдоль сменил на посту наставника столичного футбольного клуба серба Марко Николича. Детали контракта не называют.

Маркус Гисдоль родился в 1969 году в Гайслинген-ан-дер-Штайге. Он выступал за ряд второстепенных немецких футбольных клубов. Карьеру игрока завершил в 25 лет. После этого он был тренером молодежных команд «Штутгарта» и «Хоффенхайма».

Последнее место работы Гисдоля — «Кельн». Он возглавлял эту команду с 2018 по 2021 годы.