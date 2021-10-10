РИАМО - 10 окт. Расследование дела против 25-летнего мужчины, который сбил на автомобиле полицейского на территории аэропорта Внуково, продолжается в столице. Следователи допросили свидетеля происшествия, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

В отдел ГСУ СК РФ по Москве доставили 50-летнего мужчину. В ближайшее время процедура его депортации будет продолжена.

Инцидент произошел 30 сентября. Сотрудники полиции сопровождали иностранных граждан для депортации из России в республику Армения. Один из задержанных совершил побег, в этом ему помог сообщник, сидевший за рулем автомобиля Skoda. Водитель автомобиля сбил полицейского и протащил на машине несколько метров, после чего скрылся.

Злоумышленника нашли и задержали, 25-летний молодой человек признал вину и раскаялся. Суд отправил его под стражу.